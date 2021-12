Vallée de la Roya : première étape pour la reconstruction après la tempête Alex

Éventrée par la crue de La Roya le 2 octobre 2020, une maison est en cours de destruction. C'est la première dans les Alpes-Maritimes depuis la tempête Alex. Dans les vallées sinistrées, 343 habitations en tout vont être rasées, car elles sont situées dans des zones à risques. Toutes éligibles au fonds Barnier, activé lors des catastrophes naturelles. En clair, l'État rachète le bien et le détruit. "Aucune compagnie d'assurance ne prend compte des maisons qui sont exposées aux risques, et surtout ces maisons deviennent invendables, elles n'ont plus de valeur", explique Xavier Pelletier, préfet délégué chargé de la reconstruction dans les vallées à la préfecture des Alpes-Maritimes. "On a la chance en France d'avoir un dispositif que catastrophe naturelle, un fonds de prévention des risques naturels majeurs qui permet, quand on a identifié une maison exposée aux risques, de l'acquérir, de la détruire. Et le foncier devient inconstructible", poursuit-il. TF1 | Reportage V. Capus