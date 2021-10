Vallée de la Roya : un an après la tempête Alex, quelle reconstruction ?

Entourée de ses élèves, Erika Giordano a pu surmonter toutes les épreuves de l'année écoulée. Il y a un an, l'assistante maternelle aidait les écoliers à quitter Tende. Aujourd'hui, une cinquantaine d'enfants sont de retour, mais il en manque encore une vingtaine. Le long du fleuve, tout ramène à la catastrophe. Parmi les situations les plus incertaines, celles de 110 maisons toujours debout mais interdites d'accès à cause du danger. Evelyne Tancie n'a plus le droit de rentrer chez elle depuis la catastrophe. "Aujourd'hui, je me considère que je suis un peu comme au 3 octobre 2020. Ma maison est suspendue dans le vide. Je ne sais pas vraiment ce qui va être fait, quand ce sera fait", déplore cette habitante sinistrée. Les maisons viendront dans un second temps car la priorité était ailleurs, la reconstruction de l'ancienne départementale. Depuis un mois, la route qui relie Tende aux restes de la Vallée a rouvert. Sur les 570 millions d'euros investis par l'Etat, 100 millions concernent les routes, les ponts et les berges. La reconstruction prend du temps car les infrastructures sont étudiées pour résister à des crues exceptionnelles. Selon Xavier Pelletier, préfet délégué chargé de la reconstruction des vallées, "Fin 2022, 90% de la reconstruction sera réalisée. Ensuite, il faudra 4 ou 5 ans supplémentaires pour le percement des tunnels. À Casterino, la première partie du chemin est de nouveau praticable en voiture. En revanche, les derniers tronçons restent toujours inaccessibles. Il faut marcher 7 km pour atteindre le village. Face à l'ampleur des dégâts, un milliard d'euros au total, les habitants peuvent néanmoins compter sur la solidarité, toujours présente, un an après. Concilier le présent et le futur, le besoin pressant de retrouver une vie normale, celui de réinventer la vallée pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais, tel est le nouveau défi de la Roya.