Vallée de la Vésubie : nouvelle nuit d'inquiétude pour les habitants

Ce lundi 23 octobre soir, direction l'hôtel pour Ivanna Knapîk et ses trois enfants et ce n'est pas par plaisir. Elle habite au bord de la Vésubie. Mais avec les nouvelles averses attendues dans la nuit, il est hors de question de dormir chez elle. La famille préfère anticiper. De son côté, un autre habitant est bien décidé à rester chez lui. Il est aux premières loges. À chaque nouvelle alerte météo, chaque fois la même inquiétude : la crainte que de nouvelles inondations aggravent la situation. Depuis vendredi 20 octobre, les accès au pont sont détruits et chaque trajet est un périple. On constate des dégâts sur des constructions provisoires. Trois ans après la tempête Alex, beaucoup dénoncent des travaux trop longs. L'épuisement est difficile à contenir face au ministre de la Transition écologique, venu constater les récents dégâts. En réponse à l'exaspération des habitants, Christophe Béchu promet d'accélérer les travaux. Un conseil de reconstruction sera convoqué d'ici fin novembre, il devrait permettre de cibler les zones les plus touchées. TF1 | Reportage S. Prez, M. Jit