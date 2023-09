Vallée du Rhône : pourquoi autant de pluies en septembre ?

Des pluies intenses sont prévues ce soir en Isère, trois jours à peine après de violents orages. Quelle quantité d'eau est attendue ? "On va avoir localement 100 à 130 mm, ce qui correspond à environ trois semaines ou un mois de pluie qui tombe en moins de 24 heures", précise Lucien Vernezoul, prévisionniste à Météo France. Ces nouvelles précipitations records, dans des sols déjà gorgés d'eau, augmentent sérieusement le risque d'inondations et de dégâts. Mais pourquoi y a-t-il tant de pluie dans cette région ? "On a la rencontre entre deux événements météo particuliers. Un premier qui est ce front froid, qui est la rencontre entre deux masses d'air, une chaude et humide à l'est et une froide à l'ouest", montre Lucien Vernezoul. Le deuxième événement, lui, est plus local et vient de la mer Méditerranée. Un vent chaud et humide vient se heurter à l'air froid du contrefort du Massif central. Des nuages bloqués, pleins d'eau, déclenchent d'importants orages. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Auberger, C. Blampain, C. Delarbre