Vallée du Rhône : un mois de pluie en quelques heures

Sur ces images, on voit des automobilistes surpris. L'eau recouvre déjà toute la chaussée. Ils avancent au ralenti. Prudence maximum. Ailleurs en Isère, la route est quasiment coupée par des coulées de boue. Et dans ce village du Rhône, on ne distingue même plus le bitume, tant l'eau boueuse stagne. Des averses fréquentes en cette saison, mais particulièrement intenses. "Une perturbation comme ça, très lourde, très active, elle vient se bloquer sur le relief. Donc, elle vient s'arrêter sur la région Rhône-Alpes, sur les Alpes, sur le Jura, et là, les précipitations s'accumulent. Et comme on a déjà des nappes phréatiques et des sols qui sont particulièrement détrempés depuis quelques jours, ça peut provoquer des inondations ici ou là", nous explique Louis Bodin, journaliste météorologiste. Et déjà les premiers dégâts. En Isère, dans cet entrepôt de Saint-Maurice-l'Exil, plusieurs centimètres d'eau recouvrent le sol. Selon Météo-France, les orages doivent encore se poursuivre toute la nuit.