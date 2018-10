La vallée des Merveilles : un immense musée à ciel ouvert

Ce soir, on va remonter le temps bien avant l'invention du camembert et de la noix de cajou. À cette époque, l'homme devait encore frotter des silex pour allumer le feu. Mais il savait déjà peindre et dessiner. Direction la vallée des Merveilles, en plein cœur du Mercantour, dans ces sublimes montagnes rocheuses où se cachent des milliers de gravures rupestres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.