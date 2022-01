Vanille : attention aux étiquettes trompeuses

La vanille est la star du rayon pâtisserie de votre supermarché. Gousse, arôme ou extrait de vanille... Elle existe sous toutes les formes. Nous avons fait le test et les apparences peuvent être trompeuses. La différence ne se sent pas avec le nez. En revanche, c'est une autre affaire sur le prix. Dans la vidéo en tête de cet article, cet extrait de vanille coûte à peine trois euros contre 8,40 les deux gousses. La vanille est devenue un produit de luxe qui n'échappe plus aux contrefaçons. Selon la direction des fraudes, certains arômes de vanille n'en contiennent pas un gramme. Pire, même les gousses peuvent être contrefaites. Certaines sont reconstituées à partir de déchets de vanille. Selon Asram Nourah, exportateur de vanille joint à Madagascar, les fraudeurs vont encore plus loin en utilisant des produits chimiques. Si la vanille est autant contrefaite, c'est parce que la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Son prix atteint des sommets. Même Olivier Roellinger, importateur d'épices de luxe de Cancale, n'arrive pas à s'approvisionner. Aujourd'hui, sa vanille lui coûte presque dix fois plus qu'il y a dix ans. Les gousses très fines, très délicates, donc de bonne qualité, sont devenues si rares. Le plus souvent, elles ne sont même pas parfumées. Aujourd'hui, sur les 200 produits à base de vanille contrôlés par la direction des fraudes, un quart ne serait pas conforme. TF1 | Reportage P. Ninine, L. Poupon