Vanille : pourquoi les prix flambent

Les boulangeries subissent de pleins fouets l'envolée des prix de la vanille, une matière première devenue noble. Son cours a connu une forte inflation ces dernières années. Acheté 50 euros le kilo en 2013, elle en vaut dix fois plus aujourd'hui. Cette épice rare est produite à 8 500 kilomètres de l'Hexagone, sur l'île de Madagascar.