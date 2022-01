Vans : les bêtes noires des communes du littoral

Les vans avec des couchettes confortables présentent un grand avantage par rapport au camping-car. Ils peuvent stationner partout comme une voiture. Depuis bientôt sept mois, Matthéo vit dans cette voiture aménagée. Un véhicule tout confort ou presque stationné ce jour-là à Bidart (Pyrénées-Atlantiques). Son objectif est surtout de surfer. Pour quelques jours ou plusieurs mois, ce mode de vie fait de plus en plus d'adeptes. À chaque saison estivale, sur la côte basque comme ailleurs, van, fourgon et camping-car se multiplient sur le littoral au grand désespoir de certains. À Anglet (Pyrénées-Atlantiques), les plaintes des riverains ont poussé la municipalité à prolonger l'interdiction de stationnement de ces véhicules sur le littoral. Dans la commune voisine de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), des barrières ont été installées. La ville veut inciter les usagers à utiliser des aires de camping-car. Mais le stationnement est payant et limité à deux jours. Pour trouver d'autres solutions, cette spécialiste conseille, dans la vidéo en tête de cet article, de bien se renseigner en amont. Elle propose de consulter une application qui combine les différents stationnements en sensibilisant les locataires aux bonnes pratiques et à la réglementation. Des stationnements de longue durée sont également en projet à Biarritz, car ces véhicules permettent aussi de répondre à la pénurie de logements dans la région. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet