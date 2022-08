Var : des campeurs surpris par la violence des orages

La journée de ces campeurs a commencé de la pire des façons : les pieds dans l'eau, à racler de la boue avec des tentes inondées, parfois même en lambeau. L'orage prévu cet après-midi n'a pas eu lieu. Alors, Nicole, une vacancière à Hyères, dans le Var, en profite pour faire sécher ses affaires. Elle a pu bénéficier de la solidarité des autres campeurs. Avec une autre famille de vacanciers, elle pourra dormir cette nuit dans un mobile-home, prêté par le camping. De quoi lui remonter un peu le moral. En plus des tentes déchirées, la grêle, qui est tombée ce matin pendant 30 minutes, a causé de nombreux dégâts sur les voitures, qui sont toutes cabossées. Des grêlons, parfois de la taille d'une balle de golf, ont même réussi à percer le toit des camping-cars. Alors, plutôt qu'un après-midi à la plage, c'est atelier réparation pour Christophe avec les moyens du bord. Une autre famille de campeurs, arrivée il y a deux jours, protège leurs tentes déchirées avec du scotch et une toile de parasol trouvée dans la poubelle. Ils resteront encore une semaine. Ce n'est pas vraiment le début de vacances qu'ils espéraient. Pour d'autres campeurs, la grêle sonne la fin du séjour. La famille Tavard préfère partir avec deux jours d'avance. La grande majorité des vacanciers disent vouloir rester au camping, en espérant une météo plus clémente. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Petit, T. Rolnik