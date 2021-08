Var : des enquêteurs à pied d’œuvre pour déterminer l’origine du feu

L'incendie qui fait rage dans le Var est-il d'origine naturelle ou humaine ? Volontaire ou accidentel ? Pour le savoir, il faut revenir à son point de départ, une aire de repos le long de l'autoroute A57. La cellule Vulcain, composée de gendarmes, de pompiers et de forestiers, y mène une enquête. D'abord, la cellule spéciale prend clichés de la scène. "C'est ce qu'on appelle un gel des lieux. Les services qui vont intervenir, vont éteindre autour de cette zone, ils vont nous la laisser propre. Ça va préserver des traces et indices", indique l'adjudant-chef Christophe, chef de la cellule d'identification criminelle de la Gendarmerie nationale. Derrière les rubalises, les enquêteurs ont identifié le point de départ précis de l'incendie. La zone va être passée au peigne fin. Chaque indice est analysé, même le plus subtil. "Autre type d'indice qu'on peut trouver, ce sont les pierres. On voit très bien sur celle-ci par exemple que ce bord-là est brûlé. Ça nous permet de savoir dans quel sens est arrivé le feu à ce moment-là", explique Alain Monavon, chef du service Défense des forêts contre l'incendie (DFCI). Comment l'incendie s'est-il propagé et quelle en est la cause ? Un mégot, un briquet, une bouteille contiennent peut-être la clé de l'enquête. Même la terre peut être analysée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.