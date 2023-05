Var : des restrictions d’eau encore plus sévères

Au cœur de la Provence verte, à Saint-Zacharie, une chaleur écrasante, des fontaines à sec et aucune pluie significative depuis des mois, de quoi inquiéter les habitants. La sécheresse est telle que le niveau d’alerte maximale a été déclenché. Conséquence, il est formellement interdit d’utiliser l’eau pour autre chose que se laver et boire. Partout, on trouve des signes de sécheresse, comme à Saint-Maximin, placée avec 84 autres communes du Var en alerte renforcée. Il faut des efforts collectifs, consistant surtout à comprendre, et changer les habitudes. Sabine a sorti sa trousse à outils pour installer un économiseur d’eau. La chasse aux gaspillages se fait aussi à l'extérieur de la maison. “Nous arrosons le soir, très tard. Juste l’indispensable autour pour que ça ne meure pas. Mais tout ce qui est pelouse, c’est fini, ce n’est pas pour le sud”, a expliqué Sabine. Ce mercredi, en France, 20 départements sont concernés par des restrictions d’eau. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar