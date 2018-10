Var : comment éviter les inondations à répétition

Le Var est régulièrement inondé par l'Argens et ses affluents. Il est, en effet, impossible de les dompter. Alors depuis 2017, des travaux ont été entrepris dans le département pour limiter les risques d'inondation. Toutefois, les chantiers sont très lents à déclencher. Et pour une fois, le problème n'est pas budgétaire, mais administratif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.