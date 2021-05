Var : George et Amal Clooney futurs habitants de Brignoles

George et Amal Clooney sont en train d'acquérir le domaine du Canadel sur la commune de Brignoles, une bastide provençale avec 172 hectares de terrain. Olivier, vigne, piscine, sa valeur atteint les huit millions d'euros. Et devant ce matin, il y avait déjà quelques curieux. "On voulait savoir où c'était. Il voulait avoir un havre de paix, il voulait se reposer. Et là, c'est vrai, c'est le bon endroit", confie-t-il. La vente devrait être conclue d'ici le 8 mai. Mais certains ou certaines commencent déjà à se faire des films. Alors l'arrivée d'une personnalité peut-elle avoir un impact sur la commune ? Pour le maire, c'est déjà un coup de projecteur. "On voit bien aujourd'hui que tous les journaux, les télévisions sont sur Brignoles pour nous parler de l'arrivée de George Clooney. Je crois que c'est une chance. En termes économiques, je ne sais pas ce que ça peut représenter", déclare Didier Brémond. Pour le savoir, nous sommes allés à une vingtaine de kilomètres de là, à Correns. Brad Pitt et Angelina Jolie y possèdent un domaine depuis une dizaine d'années. "Le fait que des stars achètent un peu partout, là ça fait monter nos billets", explique une commerçante. La présence des étoiles n'apporterait donc rien de particulier pour les locaux, à part peut-être un peu de lumière.