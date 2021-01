Variant anglais : course contre la montre à Marseille

À Marseille, l'épidémie de Covid-19 gagne à nouveau du terrain. L'augmentation des cas positifs, pour une pharmacienne, c'est la conséquence des fêtes de fin d'année. Un arrondissement est sous haute surveillance depuis quelques jours. Des cas contacts du variant britanniques du Covid-19 y ont été identifiés. Ce cluster a pour origine une famille française venue de Grande-Bretagne pour les fêtes. C'est l'institut Méditerranée Infection qui a confirmé la présence de ce variant en fin de semaine dernière. Pendant le week-end, une course contre la montre a été engagée pour remonter la chaîne de contamination et endiguer la propagation du variant. La famille, à l'origine du cluster, était dans l'Hexagone depuis le 19 décembre. Elle aurait été en contact avec plus de 40 personnes. Le variant peut-il se répandre dans Marseille dans les prochains jours ? Les autorités maintiennent leur vigilance. La préfecture a d'ores-et-déjà avancé l'horaire du couvre-feu de 20 heures à 18 heures.