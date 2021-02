Variant anglais du Covid-19 : la multiplication de foyers inquiète

Il y a urgence. L'épidémie s'emballe en Bretagne avec 28 clusters de plus en seulement deux jours. Comme dans un commissariat où 22 policiers ont été testés positifs. Stéphane Mulliez, directeur général de l'Agence régionale de santé en Bretagne, nous a fait part de sa préoccupation. Il nous a fait savoir que les taux d'incidence augmentent rapidement, notamment en Ille-et-Vilaine et notamment sur Rennes métropole. Le variant anglais représente aujourd'hui 20% des cas en Bretagne, en Île-de-France et dans le Grand Est, contre 10% en Auvergne-Rhône-Alpes. En moyenne, sa circulation est passée de 3,3% le 7 janvier à 13,8% le 27 janvier sur l'ensemble de la France. Le professeur Gilles Pialoux, chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon (AP-HP) de Paris, se dit inquiet. Dans son unité, un cas sur trois est un variant britannique. Pour limiter au maximum la diffusion du virus, le gouvernement annonce ce soir le passage systématique à domicile d'un infirmier chargé d'accompagner l'isolement des patients positifs à un variant. Et après ce suivi de sept jours, ils devront encore limiter leur contact une semaine de plus.