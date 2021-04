Variant brésilen : pourquoi inquiète-t-il autant ?

Il a été observé pour la première fois en décembre 2020 dans la ville de Manaus, au cœur de la forêt amazonienne. En quatre mois, le variant brésilien est devenu majoritaire dans le pays et fait désormais 4 000 morts par jour. Que sait-on de sa dangerosité ? Il est deux fois et demi plus contagieux que la souche originelle. Il se transmet donc plus facilement mais surtout, il est capable de réinfecter des personnes qui ont déjà eu le Covid. Le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) de Garches (Hautes-de-France), souligne que "ce cas de réinfection c'est quelque chose qu'on avait très peu observé en Europe notamment où on estime qu'il y a moins de 1% de chance de se réinfecter. Et que là-bas, on voit des individus notamment jeunes qui avaient déjà fait la maladie et qui se retrouvent parfois avec des formes graves en réanimation. Autre particularité au Brésil, les moins de 40 ans sont devenus majoritaires en soins intensifs. Selon une étude brésilienne, le variant pourrait entraîner des formes plus graves de la maladie. Que sait-on sur sa circulation ? Elle reste très faible en France : 0,5% des contaminations. Mais avec l'expérience du variant britannique, les autorités surveillent de très près son évolution. En Europe, le pays le plus touché avec 20,7% des cas, c'est le Portugal, historiquement lié au Brésil. Viennent ensuite la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. La suite dans le reportage ci-dessus.