Variant brésilien : faut-il bloquer les vols depuis la Guyane ?

Il y a un à deux vols par jour au départ de Cayenne, assurés par Air France et Air Caraïbes. Pourraient-ils être suspendus comme pour le Brésil ? Aujourd'hui, le gouvernement a répondu non, en vertu de ce qu'on appelle la "continuité territoriale". Pour les passagers qui quittent la Guyane pour la métropole ou une autre destination française, il faut présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, avoir un motif impérieux, et déclarer sur l'honneur respecter à l'arrivée l'obligation civile et morale d'un auto-isolement de sept jours. Une simple déclaration sur l'honneur, autrement dit, pas de contrôle à la clé. À Cayenne, la population et les autorités nourrissent des inquiétudes. À écouter le directeur de l'Institut Pasteur local, il y a de quoi avoir quelques craintes. Les spécialistes craignent une saturation des hôpitaux et préconisent d'installer très rapidement un hôpital de campagne comme lors du premier confinement. Parallèlement, depuis la nuit dernière, la frontière avec le Brésil voisin est fermé. Pas de quoi rassurer les habitants que nous avons interrogés. Il est en effet difficile de surveiller les 700 km de frontières qui séparent les deux pays.