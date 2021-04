Variant brésilien : suspendre les vols avec le Brésil suffira-t-il ?

Après plusieurs jours d'hésitation, le gouvernement a donc fini par interdire l'arrivée de tous les passagers en provenance du Brésil. Jusqu'à présent, un test négatif et une simple déclaration sur l'honneur suffisaient pour entrer sur le territoire français. Mais le variant brésilien, incontrôlable et dangereux, explique cette mesure radicale. C'est devant l'affiché ce soir au départ de Roissy à destination de Rio et Sao Paolo sont les derniers à pouvoir décoller. Jusqu'à la dernière minute, les passagers ont été dans l'incertitude. Deux avions en provenance du Brésil atterriront bien également demain matin avant que le trafic ne soit suspendu. La décision a été prise par le Premier ministre. Le flux de passagers ne représentait plus qu'un millier par semaine selon le gouvernement, mais il s'agit bien de stopper la propagation du variant brésilien, bien plus agressif. Cette suspension des vols durera quelques jours. Le temps de mettre en place un dispositif de contrôle plus efficace. Diane Jeantet, ressortissante française, vit à Rio avec sa famille. Elle devait rentrer en France dans quelques jours. Elle a été surprise par la décision. "On devient un peu les parias sur la scène internationale. En même temps, on est désolé, et en même temps, on comprend cette décision. Ce qui se passe ici, c'est assez problématique". La mesure ne concerne que la compagnie Air France, qui est la seule à assurer un vol direct entre la France et le Brésil. Tous les passagers qui arriveraient avec une escale dans un pays européen pourront entrer sur le sol français avec un test PCR négatif.