Variant brésilien : une menace sous surveillance

Dès leur atterrissage, ils sont désormais séparés des autres voyageurs. Les passagers arrivant du Brésil sont escortés jusqu'à ces tentes. Test antigénique obligatoire, et quand il est positif, les voyageurs sont isolés. S'ils ont un domicile déclaré sur le territoire national, la préfecture déléguée du service du contrôle transfrontalier délivre un arrêté d'isolement de dix jours à l'adresse déclaré ou dans un hôtel qui sera à leur charge. Des contrôles renforcés alors que reste obligatoire un test PCR négatif au départ, un motif impérieux, et un engagement à s'isoler pendant sept jours. Le but est de freiner l'arrivée en France du variant brésilien, encore rare sur notre sol. Au Brésil, il est hors de contrôle, jusqu'à 4 000 morts par jour, et jugé préoccupant par nos autorités sanitaires. "D'après les données qu'on a, le variant brésilien semble résister aux vaccins dont nous disposons actuellement", s'inquiète le professeur Christian Bréchot. Alors, faut-il encore limiter les échanges ? Actuellement, deux vols directs arrivent chaque jour du Brésil avec une cinquantaine de personnes seulement qui entrent en France, les autres poursuivant leur voyage. En Europe, seul le Portugal a suspendu ses vols avec le Brésil.