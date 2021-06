Variant Delta : comment enrayer sa propagation en France ?

Ils sont infirmiers, médecins et désormais enquêteurs. Leur objectif est de remonter les chaînes de contaminations jusqu'au patient zéro. À Nantes, les équipes de l'Agence Régionale de Santé interrogent le malade pour retrouver le moment où il a été contaminé. Cette stratégie s'appelle le retro-tracing. "On essaie de voir avec eux effectivement, que ce soit domicile, amis, est-ce qu'ils ont participé à des évènements particuliers, pour vraiment pouvoir retrouver toutes les personnes concernées et tous les cas contacts effectivement", explique Dr Farah Boukraa. Cette expérience pilote sera développée dans tous les départements d'ici quelques jours. "Chaque fois qu'on a connaissance d'un cas, on investigue sur ces cas-là pour éviter d'être dépassé, d'être débordé par la diffusion du variant Delta", déclare Josselin Vincent, responsable de la veille sanitaire. À Questembert dans le Morbihan, le taux d'incidence a bondi en quelques semaines, deux fois plus que la moyenne du département. Pour contenir les foyers épidémiques, la commune a monté un centre de vaccination éphémère. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.