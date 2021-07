Variant Delta : les Pyrénées-Orientales, un département sous surveillance

Les affiches ont déjà fait leur retour. Depuis quelques jours, la station balnéaire de Collioure a fait marche arrière avec un arrêté municipal rendant le masque à nouveau obligatoire. "Aujourd'hui, la situation semble dramatique. Et il faut intervenir. Je me voyais mal, avec cette population et cette arrivée massive la semaine du 14 juillet, de ne pas prendre de la prévention et de m'occuper de la santé de mes administrés", a fait part le maire Guy Llobet. Avec le taux d'incidence le plus élevé de métropole, le département des Pyrénées-Orientales s'approche dangereusement du seuil de 200 annoncé par Emmanuel Macron, pour mettre en place de nouvelles restrictions. Problème, la saison est lancée. Après une année difficile, le directeur du camping que nous avons visité ne cache pas son anxiété. "Il y a beaucoup de bonheur dans les allées, dans le camping, mais toujours avec cette question : est-ce qu'on va pouvoir continuer cette activité jusqu'à la fin de la saison ? On a mis en place un centre de vaccination dans le camping, on fait le maximum", s'est exprimé Yann Marlic, directeur général du camping "Brasilia".