Variant Delta : plusieurs clusters dans la Somme

Contexte en 3 paragraphe Au laboratoire du centre hospitalier d'Amiens cet après-midi, deux biologistes analysent une plaque avec 94 tests PCR. Trois se sont révélés positifs, dont deux du variant Delta. "Jusqu'à présent, on avait plutôt le variant anglais qui était majoritaire. Et on voit que depuis quinze jours environ, on a le variant Delta qui augmente de façon significative, à dépasser les 50%", déclare Pr Sandrine Castelain, cheffe du pôle biologie et pharmacie au CHU d'Amiens-Picardie. Dans l'ensemble du département de la Somme, la semaine dernière, près de 83% des cas positifs étaient du variant Delta. Une situation qui inquiète. "Tous les gens qui sont regroupés avec ou sans masque, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Empêcher les gens de sortir. Ce n'est pas évident. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas", s'interroge une senior. Une pharmacienne de centre-ville apporte un début de réponse à cette question. "Il n'y a pas assez de personnes encore vaccinées, que les seuls cas positifs qu'on a en ce moment, c'est du Delta. Je pense surtout aux jeunes", s'exprime Axelle Deschamps. La caractéristique du variant Delta est qu'il est hyper contagieux. Pour le directeur de l'ARS des Hauts-de-France, il est plus que jamais important d'appliquer à la lettre le triptyque "tester, alerter, protéger".