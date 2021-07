Variant Delta : quelles sont aujourd'hui les règles de contrôle aux frontières ?

Malgré l'envolée des contaminations, l'Espagne et le Portugal, parmi les destinations favorites des Français, restent classés en vert. Une couleur théoriquement synonyme d'absence de virus actif, valable pour toute l'Europe. Pour entrer en France depuis ces pays, il faut donc une preuve de vaccination ou un test négatif. Mais là encore, la vigilance n'est pas irréprochable. D'autres failles ont été identifiées également, comme la différence de réglementation sur les vaccins, au sein même de l'Union européenne. En effet, Jean-Pierre Mas, président de l'Association professionnelle Les entreprises du voyage, nous l'explique. Sinopharm, le vaccin chinois, est reconnu par l'OMS, mais il n'est pas accepté en France, contrairement à l'Espagne. À nos frontières, la barrière anti-Covid ou contre le variant Delta, n'est pas 100% étanche. En effet, la police ne peut pas inspecter tout le monde et elle fait parfois preuve de mansuétude. Alors, faut-il changer la classification et rétrograder certains pays dans la catégorie orange ? Les autorités disent réfléchir à cette évolution, attendue par les Dom Tom qui réclament davantage de protections.