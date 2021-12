Variant omicron : comment la France se protège

Une course contre la montre s'est engagée dans les laboratoires pour traquer le variant omicron, parmi des milliers de tests positifs. Combien y a-t-il de cas en France ? Aucun cas avéré lundi soir, mais les prélèvements de huit personnes sont en cours d'analyse, toutes sont positives au covid et proviennent du pays où le variant a été détecté. Toutes sont en quarantaine le temps d'obtenir le résultat. Cette traque des variants est permanente. Combien de temps faut-il pour identifier ce variant ? Heureusement, omicron est sensible au test. Lorsqu'un antigénique est positif, un test PCR est effectué. S'il est positif, il passera sur des machines de criblage, donnant des indices sur le variant. S'il ne s'agit pas du Delta, alors le prélèvement est systématiquement séquencé. Cela prend deux à trois jours. Les laboratoires peuvent faire 20 000 séquençages par semaine pour isoler omicron, même si on ne connaît pas encore sa potentielle dangerosité. Alors pourquoi l'OMS parle-t-elle de risque élevé ? Il faudra deux à trois semaines pour savoir notamment si les vaccins sont efficaces. Pour le Conseil scientifique, la troisième dose est primordiale, d'autant que la priorité en Europe reste la même : freiner la nouvelle flambée du variant Delta. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Devambez, P. Verron