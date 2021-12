Variant Omicron : des premières études rassurantes

Voilà à peine 15 jours que le variant Omicron a été détecté en Afrique du Sud et que les chercheurs du monde entier tentent de mieux le cerner. Est-il plus contagieux ? En peu de temps, on a retrouvé sa trace dans 57 pays. Selon des données encore préliminaires, il semble se transmettre plus facilement que le Delta. Est-il plus dangereux ? Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé est plutôt confiante. Elle n'a pas noté d'augmentation des hospitalisations. En revanche, les scientifiques évoquent un risque plus élevé de réinfection. Alors, les vaccins seraient-ils moins efficaces ? Des premières études suggèrent que la quantité des anticorps après deux doses de vaccin serait insuffisante pour neutraliser Omicron. Mais elles portent sur un petit nombre de personnes, trop peu pour en tirer des conclusions. "Dans l'efficacité des vaccins, il n'y a que les anticorps qui jouent, il y a aussi ce qu'on appelle la réponse cellulaire. Donc, c'est trop prématuré ce qu'on a aujourd'hui comme données (...). C'est beaucoup trop tôt pour s'aventurer à faire des prédictions", souligne le Pr Odile Launay, responsable du Centre d'investigation clinique vaccins à l'hôpital Cochin (AP-HP). D'ailleurs, la 3ème dose devrait permettre de faire remonter suffisamment les anticorps. Le laboratoire Pfizer assure qu'en cas de besoin, il pourrait fournir un vaccin nouvelle formule d'ici mars 2022. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Devambez