Variant Omicron : les hôpitaux peuvent-ils faire face ?

Nouveau patient placé dans le coma, puis intubé cet après-midi. Sentiment de frustration et d'impuissance mêlé pour le personnel hospitalier de Roubaix. Ces cas seront-ils de nature à saturer les hôpitaux ? Ici, l'unité de réanimation compte dix lits, tous occupés, dont sept par des patients Covid. À l'échelle du pays, on constate une flambée des admissions en réanimation. La courbe n'atteint pas le niveau de mai dernier, avant la vaccination pour tous, mais dépasse largement la précédente vague. Le variant Omicron est-il déjà présent ? Jusqu'ici, c'est le variant Delta qui est majoritaire, et représente 85% des contaminations. Omicron progresse rapidement, mais son impact sur les hospitalisations est encore limité, en tout cas pour l'instant. Doit-on s'inquiéter ? Aura-t-on suffisamment de lits dans les prochaines semaines ? Les regards se tournent vers le Royaume-Uni, frappé par Omicron avant nous. Le nombre de cas flambe, et dans les hôpitaux londoniens, les admissions, jusqu'ici plutôt stables, remontent sensiblement. Nous saurons dans les prochaines semaines si la tendance se confirme ou si, comme l'indique une récente étude britannique, le variant Omicron développe moins de formes graves que le Delta. TF1 | Reportage D. De Araujo - M. Fiat - A. Malauvaud