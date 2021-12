Variant Omicron : les vaccins sont-ils toujours efficaces ?

Leurs usines de production tournent depuis des mois à plein régime. Les quatre fabricants de vaccins étudient pourtant la possibilité d'adapter leur produit au variant Omicron en cas de besoin. Mais en sont-ils capables ? Pfizer annonce pouvoir fournir un vaccin nouvelle formule en moins de 100 jours. Stratégie commerciale ou réelle inquiétude, le président de Moderna, lui, évoque plusieurs options. Les vaccins risquent-ils de devenir inefficaces ? Les vaccins protègent toujours contre le variant Delta, responsable de la crise actuelle. Pour Omicron, la question reste entière. Le variant comporte 32 mutations sur ses picots, ciblés par tous les vaccins pour produire des anticorps. La qualité pourrait diminuer, mais les vaccins déclenchent aussi d'autres défenses, les cellules mémoires. "Si elles reconnaissent un virus, même s'il est un petit peu différent, elles vont permettre très vite à notre système immunitaire de fabriquer de nouveaux anticorps à des titres élevés", nous explique le professeur Odile Launay. "C'est ce qu'on attend avec cette troisième dose sur le variant Delta, et on espère avec une efficacité sur les nouveaux variants comme Omicron", poursuit-elle. La troisième dose reste la meilleure arme pour le moment. Et si le virus mutait radicalement, reste l'espoir d'une nouvelle génération de vaccins. En France, des biotechs travaillent sur des nouvelles technologies pour contourner les mutations. Encore en essai clinique, ces vaccins pourraient voir le jour d'ici un à deux ans. TF1 | Reportage C. Bayle - D. Sitbon - W. Wuillemin.