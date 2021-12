Variant Omicron : que disent les chiffres en France ?

Les patients d'une trentaine d'années avec un Covid grave et non vaccinés, le service de réanimation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, n'a plus aucune place pour en accueillir. Ses 16 lits sont tous occupés, pour moitié par des patients Covid. Ils devraient bientôt être réduits à 15, faute de bras. En effet, le Dr Alexandre Avenel, médecin réanimateur, nous explique que par rapport aux autres vagues, notamment la première, l'établissement est dans l'incapacité totale de monter la charge, de pouvoir faire des lits. Entre les arrêts maladie et les démissions de soignants, ce médecin redoute l'arrivée du nouveau variant. Ce soir, 3 025 malades Covid sont en soins critiques. Le gouvernement anticipe 4 000 patients au total au moment des fêtes. C'est plus que leur nombre à l'automne dernier lorsqu'un deuxième confinement a été décidé à 3 300 malades. Alors, la France peut-elle tenir encore longtemps sans nouvelles restrictions ? Florence Débarre, chercheuse au CNRS et spécialiste de biologie évolutive suit à la trace la diffusion d'Omicron en France. Selon ses travaux, les cas du variant doublent tous les deux jours, notamment en Île-de-France. C'est la première région touchée. Ses projections anticipent une explosion des cas. Selon cette chercheuse, "à la faveur des brassages qui vont avoir lieu pendant les vacances, on peut s'attendre à ce que le variant Omicron diffuse sur tout le territoire". D'autant que le vaccin semble moins efficace face au variant, à moins d'avoir reçu une dose de rappel. T F1 | Reportage M. Verron, Q. Trigodet, S. Pinatel.