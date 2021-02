Variant sud-africain : inquiétude dans les établissements scolaires

Une file d'attente ininterrompue de volontaires au test PCR. Un dépistage massif dû à la fermeture d'un collège d'Eaubonne dans le Val-d'Oise. La présence confirmée du variant sud-africain chez au moins trois élèves malades a motivé ces détections en particulier pour le personnel scolaire, les enfants, mais aussi leurs parents. L'enjeu est d'arrêter la progression de ce variant sur la commune. L'éducation nationale a prévu en cas de variant sud-africain ou brésilien la fermeture de classe si un cas est confirmé ou s'il y a un cas contact. Vu le brassage ou les fratries, la fermeture d'un établissement devient quasi-automatique. L'isolement passe de sept à dix jours. Au Chesnay dans les Yvelines, pas de variant sud-africain, mais anglais, et pourtant, le lycée a quand même fermé. C'est donc le bon sens qui prime, même si le ministère prévoit d'ordinaire la fermeture des classes touchées. Ce soir, on apprend que des établissements ont fermé à Vierzon, à Colmar, ou à Paris, à chaque fois à cause du variant sud-africain. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas voulu nous donner de chiffre, mais il estime que le pourcentage de classes fermées en France reste très faible.