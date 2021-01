Variant sud-africain : La Réunion et Mayotte s'inquiètent

Après le variant anglais, une mutation du virus inquiète les épidémiologistes. Il s'agit d'un variant sud-africain. Ce dernier est pour l'instant à 3 000km en Afrique du Sud, mais il inquiète jusque dans les rues de Saint-Denis sur l'Île de la Réunion. Trois cas du virus variant sud-africain ont été signalés en métropole, et aucun à La Réunion pour l'instant. Mais les autorités de santé craignent que des cas n'aient pas été détectés par manque de moyen scientifique sur place. Ils n'arriveront que jeudi. Selon François Chieze, directeur de la veille sécurité sanitaire ARS, il y aura une possibilité de faire du séquençage à un rythme d'une centaine par semaine et d'avoir les résultats dans les 48h. Faut-il par ailleurs fermer toutes les frontières de l'île ? Les liaisons aériennes sont déjà suspendues avec l'Afrique du Sud et les contrôles renforcés pour les passagers en provenance de Mayotte, possiblement touchés également. Un deuxième test PCR est aussi conseillé deux jours après l'arrivée à La Réunion, mais il est facultatif. Seul un tiers des passagers en moyenne le réalise.