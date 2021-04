Variants brésilien et sud-africain : inquiétude dans la Creuse

Depuis l'apparition de ce cluster, l'Agence régionale de santé enquête. L'urgence est de casser les chaînes de contamination, car dans l'Ehpad de l'Auzances (Creuse), 30 résidents et 17 soignants sont positifs au variant sud-africain ou brésilien. Trois personnes âgées sont décédées et deux d'entre elles avaient pourtant reçu deux doses du vaccin Pfizer. Ce mercredi 21 avril, neuf résidents, également vaccinés avec le sérum Pfizer et positifs à l'un des deux variants, ont été placés sous oxygène par prévention. Ainsi, une course contre la montre pour traquer les cas contacts est lancée et il faut aller vite. La Creuse a le taux de reproduction du virus le plus élevé de France. Les variants brésilien et sud-africain représentent 33% des cas positifs. C'est dix fois plus que dans le reste de la France. Ceci dit, la Creuse étant un département faiblement peuplé, seules quelques dizaines de cas sont concernés pour l'instant. Le professeur Antoine Flahault, médecin épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale (ISG) à l'université de Genève (Suisse), se demande s'il ne faudrait pas mettre "une forme de cordon sanitaire, de mini confinement très localisé" en place.