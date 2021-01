Variants du Covid : la France durcit drastiquement ses mesures aux frontières

C'est un changement radical dans les aéroports et les gares. Tous les voyageurs en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne devront s'engager dès lundi prochain sur l'honneur à se confiner durant sept jours en France s'ils veulent entrer sur notre territoire. La mesure ne concerne pas les pays de l'Union européenne, mais bien tout le reste du monde. Les voyageurs seront soumis à un double test PCR. Pour entrer dans l'Hexagone, il faudra un premier test négatif avant l'arrivée. Puis à l'issue d'une semaine d'isolement, un second test PCR. Les voyages d'affaires de quelques jours ou les courtes visites de famille deviennent donc impossibles. L'autre précaution, c'est aussi de bloquer le variant d'Afrique du Sud qui pourrait toucher la Réunion, Mayotte et la métropole. En plus d'un test PCR déjà obligatoire à l'arrivée, un test négatif sera désormais nécessaire pour se rendre en métropole. Une situation identique en Guyane pour se protéger des contaminations venues d'Amérique du Sud. Un test obligatoire en direction des Antilles, mais aussi de la métropole. Le statut des pays européens pourrait aussi changer. Un conseil à Bruxelles le 21 janvier devrait aboutir à des restrictions de voyage, notamment depuis l'Irlande ou le Danemark.