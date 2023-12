Vaste coup de filet anti-pédophilie dans 53 départements

Ils sévissaient sur Internet et partageaient des dizaines de milliers de photos et de vidéos. Des enfants ont été dénudés, subissant des abus sexuels, et même parfois torturés. Cette semaine, l'Office mineurs de la police judiciaire a coordonné 80 interpellations de pédocriminels, uniquement des hommes. Tous ont reconnu les faits. D'après le commissaire Quentin Bevan, directeur opérationnel de l'Office mineurs (Ofmin) direction nationale de la police judiciaire (DNPJ), "ce ne sont pas des individus qui avaient des contacts directs entre eux, mais ils échangeaient sur les mêmes plateformes les images pédocriminelles. Il n'y a pas de frontières en réalité entre ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe dans la vie réelle. C'est ainsi qu'on va détecter des individus qui vont passer ou sont malheureusement déjà passés à l'acte". Menées simultanément dans 53 départements, ces arrestations révèlent des prédateurs aux profils très différents. Certains consommaient massivement des vidéos comme l'entraîneur d'un club de handball du Val d'Oise. D'autres étaient peut être déjà passés à l'acte. À Nice, les enquêteurs soupçonnent un retraité d'avoir violé plusieurs mineurs de son entourage. A Tarbes, un ambulancier aurait lui abuser d'enfants inconscients pendant qu'il les transportait. Deux professeurs des écoles ont également été interpellés. L'un d'eux, auteur présumé d'une agression sexuelle sur une ancienne élève, avait sur ses disques durs des images d'écoliers qu'il côtoyait. Un autre homme était, quant à lui, surveillant dans un foyer pour enfants handicapés. Déjà connu de la police, il avait interdiction de travailler avec des mineurs. Pour tromper les autorités, il avait changé d'identité. Ces dossiers sont désormais entre les mains de la justice. Cinquante et un personne ont d'ores et déjà présenté à un magistrat. Treize d'entre elles sont placés en détention provisoire. TF1 | Reportage B. Guénais, R. Maillochon, T. Lesgoirres