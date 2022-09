Vaste opération anti-moustiques dans le Rhône

C'est dans ce lotissement de la région lyonnaise, à 3h du matin, que la démoustication a été menée. Le résultat est sans appel. Un insecticide a été pulvérisé après le recensement de deux cas de dengue. Une maladie tropicale transmise par le moustique tigre. Les habitants ont dû prendre leurs précautions. Dans toute la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, ces petits insectes sont un vrai fléau. A tel point que cette pharmacie des Halles est en rupture de stock de produits anti-moustique. Alors, à chacun sa solution pour tenter d'éradiquer le nuisible. Stimulés par les fortes chaleurs et l'humidité, les moustiques prolifèrent. En mai 2022, nous avions filmé une opération de prévention à Meyzieu. Nous y sommes retournés ce mercredi et c'est toujours le même problème. Face au ras-le-bol des habitants, la mairie propose des solutions. Comme nous l'a expliqué Robert Pellarini, l'adjoint au maire, elle a subventionné l'achat de piège à moustique pour les particuliers en 2021. Et en 2022, elle en a mis dans les bâtiments de la commune. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi.