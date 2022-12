Vaucluse : deux nouveaux-nés retrouvés dans un congélateur

Les gendarmes ont découvert jeudi les deux corps dans une maison, deux nouveau-nés, dans un congélateur. Il s’agit du domicile d’une femme de 41 ans, la principale suspecte. Mère de trois enfants, elle a été interpellée et placée en garde à vue ce jeudi 1er décembre. C’est l’appel d’un homme à la gendarmerie qui a permis cette découverte, on ne connaît pas encore ses liens avec la famille. Dans la petite commune de 3 000 habitants, c’est la fédération. Beaucoup parlent d’une famille discrète, ce que confirme le maire de la commune. La femme interpellée est-elle la mère des nouveau-nés ? Comment expliquer son geste si elle en est l’auteure ? L’acte intervient souvent en cas de déni de grossesse, suivi d’un accouchement seul. La gardée à vue est présumée innocente, elle a été soumise à deux examens psychologiques et psychiatriques. Une autopsie des corps des nourrissons doit avoir lieu lundi, afin de déterminer les causes et les circonstances de leur décès. TF1 | Reportage S. Chevallereau, F. Miara, É. Pépin