Vaucluse : une entreprise instaure une prime chaleur

Le thermomètre va à nouveau grimper dès demain dans une grande partie de notre pays. À 38 degrés, Orange sera la ville la plus chaude de l'Hexagone, vendredi cinq juillet 2019. Certaines entreprises y ont adopté des mesures diverses et variées pour faire face à cette température élevée. C'est sans doute pour cela qu'une PME locale a décidé de verser une prime aux salariés qui viendront travailler, malgré la chaleur écrasante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.