Veaux, vaches, cochons, couvées : tous prêts pour l'ouverture !

Apparemment, même les bêtes sont impatientes de voir démarrer le 60e Salon de l’agriculture. Plus que quelques heures pour finir de tout installer, Leslie et les autres étudiants de son lycée agricole sont venus prêter main forte aux bergers. Tout le monde profite des derniers instants de calme, nettoyage des enclos, préparation des concours. S’organiser, malgré cette année, un contexte un peu particulier. Si la crise reste dans les esprits, les éleveurs se concentrent surtout sur la préparation de leurs animaux. Oreillette, la vache égérie, se tient déjà prête, toutes les autres espèrent bien lui voler la vedette. Des éleveurs au petit soin, Léo Lemoine est venu représenter la filière bovine du Bas-Rhin. Il était impensable pour lui de rater le Salon. Cette année 2024, plus que jamais, un mot d’ordre, c’est de mettre l’agriculture française en valeur. Chacun a hâte de faire déguster ses produits, comme Benoît Brûlé, un fabricant de sablé, aux ingrédients 100% français. Une dernière ligne droite, et un dernier moment de répit avant l'arrivée des visiteurs, demain, dès neuf heures. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Le Goïc, M. Gatineau