Véhicules diesel : le boom de l'occasion

Les aides accordées à ceux qui veulent acheter une voiture propre ont été doublées. Cette mesure n'a pas rendu les voitures bon marché, mais elle a dopé le marché de l'occasion. Cela concerne aussi les véhicules diesel. Rappelons qu'il s'échange plus de cinq millions de voitures par an dans notre pays.