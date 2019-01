Véhicules électriques : de plus en plus de bornes pour recharger

En ce début d'année 2019, on compte 25 000 postes de recharge pour voitures électriques sur l’ensemble du territoire. Au début de l'année 2015, il y en avait seulement 10 000. L’absence de ces prises pour recharger les batteries était jusqu’à présent l’un des principaux freins au développement de ces engins. Même si ces véhicules occupent une petite place sur le marché de l’automobile, les ventes ont encore augmenté de 20% en 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.