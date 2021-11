Véhicules neufs : un limiteur de vitesse bientôt obligatoire

Que diriez-vous d'un radar à bord de votre voiture ? Un système qui vous suivrait partout, quel que soit votre itinéraire, sur l'autoroute ou en ville en cas d'excès de vitesse. Ce sera le cas dès le mois de juillet. Tous les nouveaux modèles de voitures seront équipés d'un système d'adaptation intelligente de vitesse. Concrètement, si vous roulez trop vite sur une route limitée, vous entendrez un bip. Si vous ne ralentissez pas, votre pédale d'accélérateur va progressivement, vous résistez et vous obligez à ralentir. Ce super-limiteur fonctionne grâce à des caméras qui lisent les panneaux de vitesse et un GPS qui repère la route empruntée. Un dispositif qui ne devrait entraîner aucune augmentation du prix des véhicules. Grâce à lui, les autorités espèrent réduire le nombre d'accidents de 30 %, et même celui des décès de 20%. Le conducteur restera maître de son véhicule. Il pourra s'il le souhaite désactiver à chaque démarrage. Selon la sécurité routière, la vitesse est aujourd'hui responsable d'un tiers des accidents. TF1 | Reportage A.Basar, P. Lormant