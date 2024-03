Véhicules polluants : ces villes qui lâchent du lest

Dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime), les relevés sont formels. La qualité de l'air s'améliore. Cela réjouit les habitants, car ils respirent moins de particules. Est-ce un succès pour les zones à faibles émissions ? Dans cette ville, ces restrictions de circulation ont été mises en place, il y a deux ans. Mais Dominique Gambier, maire (SE) de Déville-lès-Rouen, n'est pas totalement convaincu. "La pollution baisse depuis une dizaine d'années. C'est un peu illusoire de croire que les ZFE a eu un effet puisqu'elles étaient à peine mises en place quand on a sorti les statistiques de 2023", a-t-il rappelé. Du côté du gouvernement, la satisfaction est aussi au rendez-vous. Ce matin, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu affirmait que la qualité de l'air s'est améliorée en 2023 d'une manière nette et notable sur la totalité des grandes villes. Les règles des zones à faibles émissions seront donc moins strictes que prévu. Quelles sont alors les conséquences pour les automobilistes ? Parmi les 43 métropoles sous surveillance pour la pollution, dix ont déjà instauré des restrictions de circulation. Les véhicules les plus anciens et polluants classés Crit'Air 4 et 5 sont progressivement interdits. Mais cela n'ira pas plus loin. Vous pourrez finalement continuer à rouler à Rouen, Marseille ou à Clermont-Ferrand avec des véhicules Crit'Air 3. Il reste quelques exceptions. Paris et Lyon, encore trop polluées, les voitures Crit'Air 3, 4 et 5 seront interdites dès 2025. Et à Strasbourg, malgré l'amélioration de la qualité de l'air, la métropole a également décidé d'interdire les véhicules Crit'Air 3. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Thorel, J.P. Hequette