Véhicules polluants : des amendes dès 2024 dans certaines villes

Un panneau flambant neuf à l'entrée de la ville. Depuis le premier septembre à Sotteville-lès-Rouen, il est interdit de circuler si votre véhicule n'est pas classé Crit'Air un, deux ou trois, autrement dit les moins polluants. La ville est désormais une ZFE. Un effort financier pour tout ce qui roule encore avec des véhicules classés quatre ou cinq. Ils auraient normalement dû en changer. Mais, tous n'ont pas les moyens comme un électricien qui gagne 1 600 euros. Sa voiture est classée quatre. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle prime de 1 000 euros pour les habitants des zones concernées en plus des aides actuelles pouvant aller jusqu'à 7 000 euros pour l'achat d'un véhicule à faible émission. Quatorze mille personnes dans l'agglomération doivent, soit changer de voiture ou soit prendre le transport en commun ou le train pour se rendre au travail. La gare de Sotteville-lès-Rouen est à l’abandon. Et surtout, il n’y a pas de bus ni de tramway pour accéder à la gare. La voiture est bien souvent indispensable pour se déplacer. Certains élus réclament donc plus d'aides pour développer leur réseau de transport dans les prochains mois. Car si pour l'instant il n'y a pas de sanction pour les automobilistes, à partir de 2024, l'amende sera de 68 euros et les véhicules flashés par des radars automatiques. TF1 | Reportage J. Corbillon, T. Rolnik