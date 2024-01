Véhicules polluants : les changements du 1er janvier

Les panneaux qui indiquent les voitures à circuler dans la zone à faible émission n'ont pas encore été mis à jour. Pourtant, dès le 1er janvier prochain, les véhicules Crit'Air 4 y seront interdits, c'est-à-dire les voitures diesel de plus de 18 ans. Alors qu'il est lui-même concerné, Raphaël résume le sentiment général. "Pas intéressé, pas au courant en même temps", dit-il. Plus surprenants, de nombreux automobilistes ne possèdent même pas la vignette Crit'Air, obligatoire depuis maintenant un an pour entrer dans l'agglomération. En absence de réel contrôle, ils sont nombreux à découvrir cette contrainte. Pour détecter les véhicules dépourvus de vignette ou trop polluant, l’État s'est engagé à installer un système automatique capable de scanner les plaques d'immatriculation. L'agglomération lyonnaise compte plus de 40 000 véhicules classer Crit'Air 4. Pour favoriser leur remplacement, la métropole attribue, selon les revenus, une aide qui peut atteindre 3 000 euros. Mais l'usager devra avancer la trésorerie, et attendre jusqu'à 12 mois pour toucher la subvention. Certains habitants d'un quartier populaire de Lyon découvrent l'existence de cette aide financière, mais restent sceptiques. C'est davantage dans le centre de Lyon que l'on trouve des habitants favorables à la suppression progressive des voitures les plus polluantes. Pour l'instant, seule la police municipale est habilité à verbaliser les contrevenants. Ils risquent une amende de 68 euros. TF1 | Reportage C. Buisine, A. Cerrone