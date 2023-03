Vélo : le boom des réparateurs ambulants

Après une carrière dans la marine, la sécurité incendie, puis l'immobilier, Jean-Luc s'est lancé, il y a 18 mois, le défi de créer son emploi de réparateur ambulant de vélo. Et ça marche. Il répare cinq à six bicyclettes par jour, parcourt près de 4 000 km/an. "Ça me permet d'allier non seulement une passion, qui est le vélo, donc de faire du sport en même temps que je travaille", déclare-t-il. Cent nouveaux artisans ont choisi cette activité l'an passé. Ils sont désormais près de 400 dans toute la France. Le secteur du vélo séduit de plus en plus. Dans une école de techniciens du cycle, située dans le Gers, le nombre de stagiaires a doublé depuis deux ans. "On était à 200 personnes. Et aujourd'hui, on est presque à 400 personnes par an", précise Matthias Costes, le directeur de l'établissement. Certains stagiaires ont particulièrement bien réussi. Camille fait figure de pionnier. En 2013, il abandonne son métier de libraire, se forme et se lance comme réparateur ambulant avec un vélo de facteur. Dix ans plus tard, l'ancien auto-entrepreneur est à la tête du plus gros atelier indépendant de Toulouse et emploie six personnes. Mais il n'a pas renoncé aux réparations à domicile qui représentent toujours 30% de son activité. TF1 | Reportage J.P. Féret, J. Clouzeau