Vélo, skis, raquettes : louez votre matériel de sport

Dans son salon ce soir-là, Emilie loue ses raquettes de neige à Cécile. Des conseils comme au magasin, sauf qu'ici, le matériel coûte moins cher : 10 € les deux paires pour la journée contre 14 chez un professionnel. C'est donc un gain d'argent, mais aussi des horaires plus flexibles. Il est 19h30 ce soir-là. La transaction s'est faite sur un site de location entre particuliers. Emilie vient juste de s'inscrire. Encore dix clients et elle aura remboursé son matériel. La location entre particuliers, d'autres s'en servent pour tester un modèle avant de l'acheter neuf. Dans les Pyrénées, Bastien a loué ce VTT pour 24 € la journée. 60 km plus tard, son choix est fait. Il sait ce qu'il commandera pour Noël. Comme lui, de plus en plus de Français louent leurs matériels de sport sur Internet. Les sites entre particuliers se multiplient. À Pau, ces jeunes entrepreneurs ont créé leur plateforme il y a trois mois et prélèvent 2 € sur chaque transaction. Elles sont de plus en plus nombreuses. Pour riposter, les enseignes de sport se lancent, elles aussi, sur ce marché. Cette chaîne loue depuis quelques semaines des vélos pour enfants. Prochaine étape, la location de matériels de musculation. TF1 | Reportage J. Cressens - M. Poujol - I. Zabala.