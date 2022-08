Vélo : un nouveau coup de pouce pour passer à l'électrique

Pour se rendre à son travail, Manon Bellée, étudiante à Caen (Calvados), souhaite abandonner la voiture et passer au vélo à assistance électrique. Pour un vélo électrique, comptez au moins 800 euros. Elle a flashé sur un modèle pliant à 2 099 euros. Un achat qu'elle ne pensait pas pouvoir se permettre jusqu'à l'annonce des nouvelles aides de l’État. Étudiants, mais aussi retraités, foyers aux revenus modestes, ... Ces primes concernent les personnes déclarant aux impôts moins de 1 124 euros par mois. Pour l'achat d'un vélo neuf, 300 euros de remise. Et jusqu'à 400 euros pour les personnes en situation de handicap. C'est encore plus pour les vélos pliants et les vélos cargos. De 1 000 à 2 000 euros de remise, toujours en fonction des revenus. En Île-de-France, les magasins espèrent toucher une nouvelle clientèle, plus éloignée des centre-villes. Un autre bonus concerne tout le monde, la prime à la conversion. En abandonnant votre véhicule polluant, vous pouvez bénéficier de 1 500 euros par véhicule électrique, et ce, pour chaque personne du foyer. Les vendeurs se préparent déjà à une forte affluence. Toutes ces primes, accordées par l’État, sont cumulables avec les aides locales. Elles seront valables jusqu'à la fin de l'année 2022. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Lebranchu, S. Maloiseaux.