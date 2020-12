Vélo : un nouveau dispositif contre les vols dès le 1er janvier

Dès le 1er janvier 2021, chaque vélo vendu par un professionnel aura un numéro unique obligatoire. Cette mesure permettra d’identifier le propriétaire d’un vélo volé, grâce à un fichier national. « On a déjà dans la base de données le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone et email. On inscrit tout ça sur le site et c’est envoyé après sur la base de données nationale », explique Thomas Horvatin, manager du magasin de vélos Cyclable Paris 14. Le marquage est aux frais du cycliste au moment de l’achat, entre cinq et trente euros. Cette obligation ne concerne pas ceux qui sont déjà propriétaires d’un vélo. Pour les premiers concernés, la mesure va dans le bon sens. Sur les 400 000 vélos volés chaque année en France, 100 000 sont retrouvés et seulement 7% sont restitués à leurs propriétaires, faute de traçabilité. Par conséquent, la police stocke d’important nombre de vélos orphelins. Brigadier Eudes, chargé de communication à la direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique, confirme l’efficacité de ce dispositif. « Les enquêteurs vont pouvoir récupérer plus facilement les informations sur le propriétaire parce qu’il permettra à nos enquêteurs de rendre le vélo à son propriétaire, qui est notre priorité, restituer un bien volé », dit-il. Le marquage vise également à décourager les voleurs. Le chargé de communication à la direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique souligne encore que « la revente va être impossible. Le vélo va être identifié à chaque contrôle de police. Tous les policiers ou les gendarmes vont pouvoir le retrouver dans leur base de données et la personne sera interpellée immédiatement ». Toutefois, les spécialistes rappellent qu’un antivol solide est le premier réflexe à avoir. Ils espèrent également que le marquage obligatoire poussera les cyclistes victimes de vols à se remettre en selle.