Vélos : les gestes pour éviter les vols

Au plus fort de l'été, il propose plus de 600 vélos à la location. Entre les pneus à regonfler, les chaînes à graisser, Jessy Bulot, gérant de Bumpcycles à La Grande-Motte (Hérault), a des journées bien chargées dans sa boutique. Mais il trouve toujours le temps de rappeler à ses clients quelques règles d'or. Le gérant se fait voler en moyenne deux vélos chaque année. Un chiffre très faible, mais cela passent par de nombreux messages de prévention. Sur les fronts de mer de La Grande-Motte, les cyclistes semblent heureux et insouciants. Mais se faire voler sa bicyclette reste pour beaucoup une source de stress au quotidien. Les professionnels le constatent souvent. Pendant les vacances, certains cyclistes attachent leurs vélos à la va-vite avec des cadenas enfantins à couper. C'est vite oublier que les voleurs sont malins et ingénieux. Les vendeurs de vélos haut de gamme sont, eux aussi, pris pour cible à travers la France par des cambrioleurs professionnels. Chaque année en France, environ 400 000 vélos se font dérober. C'est peu dans un pays qui en compte près de 20 millions, mais le phénomène continue d'augmenter. Parmi les victimes, le nombre de propriétaires de vélos électriques, souvent onéreux, a flambé, plus 80 % de vol en région parisienne en 2022. Sur Internet, ces vélos sont souvent immédiatement remis en vente, y compris les modèles loués par la région Île-de-France. Pour dissuader les voyous, les cyclistes peuvent faire graver un numéro d'identification sur le cadre de leur vélo. Une sorte de plaque d'immatriculation dans l'espoir un jour de retrouver la trace de leur bien dérobé. Dernière option : acheter une balise GPS. Votre petite reine pourra alors être suivie à la trace en temps réel, comme dans une enquête policière. TF1 | Reportage G. Brenier, C. Chevreton, A. Mersi Bakchich