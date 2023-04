Un vélo volé chaque minute en France : enquête sur un fléau

Armés d’une simple disqueuse, certains voleurs agissent en plein jour devant les passants. Dans les images, ils repartent en moins d’une minute. Briser une chaîne à l’aide d’une pince-monseigneur est encore plus rapide. Même dans un local fermé, votre vélo n’est pas toujours à l'abri. C’est ce qu’a constaté une jeune femme il y a quelques mois. Le voleur a forcé la porte, détruit tous les cadenas, et dérobé quatre bicyclettes, au milieu de la nuit. Brenda a alors une intuition. Comme beaucoup de vélos volés, le sien pourrait être mis en vente sur Internet. Un mois plus tard, bingo, elle le trouve au prix de 120 euros. La jeune femme décide alors de tendre un piège au vendeur. Elle prend rendez-vous avec lui. Surprise, le vendeur est l’un de ses voisins, un mineur de 17 ans. La police est prévenue, elle arrive rapidement sur place pour interpeller le jeune homme. Il nie d’abord les faits. Il devra rembourser à Brenda tous les dommages et sera jugé au pénal au mois d’octobre prochain. La victime retrouve son bien, mais ne comprend pas pourquoi la responsabilité des sites de revente n'est pas engagée. TF1 | Reportage B. Christal, P. Rousset